Украина

Футболіст прокоментував війну з терористами з РФ.

Воротар та капітан Вереса Богдан Когут висловився щодо війни, яку розв'язали терористи з РФ в на території суверенної держави Україна.

"Не тільки Путін винен у всьому цьому, а кожен росіянин. У мене в Росії сім'я, там живуть мої двоюрідні брати та сестра.

У них зовсім інша інформація, до них важко достукатися. Що ти їм доведеш, якщо у них 8 років по телевізору показують все це марення?

Я сам якось подивився їхні новини, від них просто нудить, там показують усе навпаки. І людям вісім років цим промивали вуха", — розповів Когут.

Нагадаємо, що тренер Вереса Юрій Вірт передав ЗСУ 220 тисяч гривень за медаль переможця Кубку УЄФА