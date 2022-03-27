Украина

Екс-воротар провів благодійний аукціон.

Тренер Вереса Юрій Вірт виставив на аукціон свою медаль переможця Кубку УЄФА, яку він отримав з Шахтарем у 2009 році, та отримав за неї 220 тисяч гривень.

Вся сума піде на потреби Збройних сил України.

“Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя”, — сказав Юрій Вірт.

Нещодавно Вірт оцінив поведінку Тимощука під час агресії РФ проти України.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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