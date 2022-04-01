Украина

Футболіст зараз тренується з Ман Сіті.

Український захисник Андрій Кравчук, який з початку війни залишив Торпедо з РФ, зараз тренується в Манчестер Сіті.

Футболіст розповів, коли до нього дійшло, що країну-агресорку потрібно залишити.

"Єдиним рішенням був вихід з клубу. Я відчував себе дуже незручно. В Україні мене б не зрозуміли, якби я продовжував там грати. Я не можу повірити, що це сталося. У 21 столітті, в середині Європи. Я досі не можу знайти слів.

Позвонила мама 24 лютого. Першими словами до мене були: "Росія нас бомбить". Це шок. Мене знищили всередині. Я завжди отримую повідомлення з попередженнями про бомбардування. Щоразу, коли надходять ці сповіщення, я так хвилююся. Думаю лише про те, що моя родина може загинути.

Моя родина зараз у безпеці, але мама щойно сказала мені, що все ще чує бомби. Я дуже хвилююся", — розповів футболіст.