Украина

Бразилець захищатиме кольори нового клубу до кінця поточного сезону.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про перехід атакуючого півзахисника Таллеса.

23-річний бразилець перебрався на правах оренди до фінського КуПС. Орендна угода розрахована до кінця цього сезону.

У нинішньому розіграші УПЛ Таллес провів за рух 9 матчів, у яких він забив один гол.

Цікаво, що раніше з українського чемпіонату в КуПС на правах оренди також перейшов грузинський форвард Ніка Сітчінава, права на якого належать ковалівському Колосу.