Кияни повертаються до звичного способу життя.
Динамо, фото Динамо
02 апреля 2022, 22:21
Динамо Київ нещодавно покинуло Україну і вже розпочало тренувальний процес у Румунії.
Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, команда готується до контрольних поєдинків у рамках благодійної акції для допомоги українській армії.
Найближчий матч Динамо Київ зможе провести вже 6 квітня проти Стяуа.
Нагадаємо, футболісти Динамо покинули територію України і мають провести серію благодійних матчів з європейськими клубами у квітні-червні. Суперниками киян серед інших клубів стануть Борусія Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Мілан.