Украина

Кияни повертаються до звичного способу життя.

Динамо Київ нещодавно покинуло Україну і вже розпочало тренувальний процес у Румунії.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, команда готується до контрольних поєдинків у рамках благодійної акції для допомоги українській армії.

Найближчий матч Динамо Київ зможе провести вже 6 квітня проти Стяуа.

Нагадаємо, футболісти Динамо покинули територію України і мають провести серію благодійних матчів з європейськими клубами у квітні-червні. Суперниками киян серед інших клубів стануть Борусія Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Мілан.