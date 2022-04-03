Украина

Футболіст оцінив ситуацію на Батьківщині.

Півзахисник Легії та збірної України Ігор Харатін розповів, як він допомагає Батьківщині із закордону, і як це роблять інші.

"Ми спілкуємося з фондами, один з таких фондів створила Легія. Вони дуже піклуються про людей, які приїжджають з України. Буквально нещодавно мені написали, що є місця для роботи для людей, що сюди прибувають. Тож якщо комусь потрібна робота і якась допомога, нехай звертаються до мене. Ми будемо допомагати, чим зможемо.

З Вербичем, звісно, поспілкувалися, він також дуже допомагає українській армії, дякую йому за це. Він показував мені свої дрони та бронежилети, які передавав ЗСУ. Ми з ним також на зв'язку та спілкуємося.

Хотів би подякувати нашій армії, яка просто героїчно захищаю нашу країну. Те, з яким настроєм вони це роблять, піднімає дух. Я намагаюся дивитися ці відео, вони наші герої. Я хочу дуже подякувати їм та нашому Президенту, який нікуди не втік та був на місці. Заради свободи люди об'єдналися та готові рвати всіх, це супер".

Також Харатін оцінив вчинок свого екс-тренера по Зорі Юрія Вернидуба, який вступив до лав ЗСУ.

"Для мене не було якоюсь несподіванкою те, що Вернидуб вступив до тероборони. Знаю Миколайовича, він завжди за свою землю, за свою країну порве всіх.

Якщо треба буде взяти зброю до рук, я готовий. У перші дні в мене було дуже сильне бажання. Але розумію, що без досвіду я там багато не допоможу, і звідси я можу зробити набагато більше. Але якщо потрібно, я би пішов", — сказав Харатін.