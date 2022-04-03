Украина

Фахівці борються за життя захисників України.

Лікар УАФ Віталій Кіліян, що під час війни команда фахівців у сфері медицини допомагає бійцям ТрО.

"Повернулися до того, до чого вже зверталися. Зараз плануємо лікувати багато тероборонців.

Багато з них страждають від болів у попереку, спині, через те, що наші м'язи хребта не звикли до такого навантаження, як носіння бронежилетів, касок.

Я вважаю, що в день можна спокійно лікувати та відновлювати до 30 людей", — розповів Кіліян.

Раніше повідомлялось, що офіс УАФ переїхав до Закарпаття.