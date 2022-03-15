Украина

Андрій Павелко — про роботу української асоціації футболу.

Президент української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що штаб організації переїхав до Ужгорода.

"Ми всі разом сьогодні перебуваємо у стані війни, де кожна людина, кожна, хто може допомогти – може звернутися як до штабу Національного олімпійського комітету, так і до штабу УАФ, який зараз перебуває в Ужгороді та працює 24/7. Є телефони, які доступі на сайті", — сказав Павелко у програмы Денисов Time.

Нагадаємо, що раніше Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про долю цього сезону УПЛ, який так і не відновився після зимової паузи через агресію окупантів та терористів із РФ на території України.