Украина

Імовірним місцем продовження кар'єри бразильського хавбека є Інтернасьйонал.

Майбутнє атакуючого півзахисника донецького Шахтаря Алана Патріка, як і раніше, витає у повітрі.

Раніше повідомлялося, що 30-річний бразилець може перейти на правах оренди в Інтернасьйонал із бразильської Серії А, однак сам футболіст хоче остаточно залишити український клуб.

За інформацією ge.globo, переговори між керівництвом Інтернасьйоналу та Аланом Патріком просунулися на кілька кроків уперед, проте бразильському клубу, як і раніше, потрібно зробити привабливу пропозицію Шахтарю.

Альтернативним варіантом може стати оренда, але лише у разі прийняття компромiсних пунктiв сторонами.

Зазначимо, що нинішній контракт Алана Патріка із Шахтарем розрахований аж до літа 2025 року, проте бразилець не впевнений щодо того, чи хоче він у майбутньому продовжити кар'єру в Україні.