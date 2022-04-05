Украина

Клуб зіграє проти деяких європейських клубів.

Київське Динамо напередодні заявило, що поїде з України, щоб провести благодійні товариськи поєдинки.

Перша гра пройде у Варшаві із Легією у Варшаві на стадіоні Stadion Legii у вівторок, 12 квітня, о 21:30 за київським часом.

Матч буде транслювати телеканал 2+2, 1+1 International та Динамо Київ TV, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, а також на Digital-майданчиках 1+1 media та Динамо: YouTube-каналах FootballHub, Динамо.

Також заплановані ще три товариські матчі в європейських країнах, деталі стануть відомі згодом.

Відомо, що крім ігор команд, на глядачів чекатиме перфоманс від кращих українських артисток, які виступатимуть безпосередньо на футбольних аренах.

Попередньо свою участь у перфомансі під час футбольних матчів підтвердили Тіна Кароль, Go-A, Юлія Саніна та DOROFEEVA.