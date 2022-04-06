Украина

Захисник не буде виступати в Туреччині.

Останніми днями турецьки ЗМІ поширювали інформацію про те, що захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі продовжить кар'єру в стані Фенербахче.

Тим не менш, турецький клуб відмовився від ідеї підписання футболіста, повідомляє Fotospor.

Справа в тому, що "камнем спотикання" стала заробітна плата Ісмаїлі — два мільйони євро на рік. Окрім того, бразилець хотів отримати контракт на два роки, чого не планувало керівництво Фенербахче. Боси турецького гранда хотіли заключити короткострокову угоду.

В поточному сезоні Ісмаїлі провів 21 матч за Шахтар, в яких відзначився п'ятьма гольовими передачами.

Раніше повідомлялось, що інший захисник "гірників" може опинитись у Бенфіці.