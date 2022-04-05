Украина

Гравець Шахтаря має шанс продовжити кар'єру в Португалії.

Бенфіка розглядає варіант трансфера захисника Шахтаря Додо — повідомляє Benfica Transfers.

Шахтар оцінює бразильця у 20 мільйонів євро, але враховуючи те, що донеччани не розрахувалися з Бенфікою за Педріньо, португальці розоаховують на “знижку”.

Додо не хоче повертатися до Бразилії, бо має пропозиції від європейських клубів.

За Шахтар Додо провів 26 матчів в усіх турнирах, в яких відзначився чотирма результативними нередачами.