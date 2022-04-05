Гравець Шахтаря має шанс продовжити кар'єру в Португалії.
Додо, Getty Images
05 апреля 2022, 16:06
Бенфіка розглядає варіант трансфера захисника Шахтаря Додо — повідомляє Benfica Transfers.
Шахтар оцінює бразильця у 20 мільйонів євро, але враховуючи те, що донеччани не розрахувалися з Бенфікою за Педріньо, португальці розоаховують на “знижку”.
Додо не хоче повертатися до Бразилії, бо має пропозиції від європейських клубів.
За Шахтар Додо провів 26 матчів в усіх турнирах, в яких відзначився чотирма результативними нередачами.