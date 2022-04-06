Півзахисник АЕК Афіни Євген Шахов поділився думкою про росіян, які за кордоном проводять різноманітні акції на підтримку військових злочинів російської армії на території України.

"Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і водночас проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Н***й батьківщину любити на відстані", — написав Шахов в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше український півзахисник Спеції Віктор Коваленко розповів, як росіяни вбили його друга прямо на блокпосту.