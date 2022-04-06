Украина

Український півзахисник висловився про злочини російських терористів на території України.

Півзахисник АЕК Афіни Євген Шахов поділився думкою про росіян, які за кордоном проводять різноманітні акції на підтримку військових злочинів російської армії на території України.

"Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і водночас проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Н***й батьківщину любити на відстані", — написав Шахов в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше український півзахисник Спеції Віктор Коваленко розповів, як росіяни вбили його друга прямо на блокпосту.