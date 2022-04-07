Украина

Футболіст розповів про майбутній турнір.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував участь Шахтаря у змаганні Shakhtar Global Tour for Peace.

"Усі виручені гроші від цих матчів підуть на допомогу нашим ЗСУ. Для футболістів це буде хороша нагода прославити Україну та нагадати усьому світу про війну на нашій землі.

Українцям я хочу сказати, щоб вони не здавалися. Вірте в нашу перемогу, будьте єдині та не втрачайте в надію, що все скоро закінчиться", — розповів Мудрик.

Нагадаємо, що Шахтар у Стамбулі проведе серію благодійних матчів щоб зібрати кошти на допомогу Україні