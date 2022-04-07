Украина

Розпочнеться Shakhtar Global Tour for Peace 13 квітня.

Шахтар збереться у Туреччині та почне готуватися до серії благодійних ігор — повідомив офіційний сайт віце-чемпіона України.

До Стамбула вже прибула частина українських футболістів, решта має приєднатися найближчим часом.

Також сьогодні, 7 квітня, очікується прибуття тренерського штабу команди. Після оцінки стану гравців команди почнеться тренувальний процес.

Раніше повідомлялося, що 13 квітня суперником Шахтаря стане Бешикташ, а 19 квітня — Фенербахче. Дати поєдинків проти Севіл'ї, Хайдука, ПСЖ та Лаціо поки невідомі.

Кошти, зібрані під час туру, разом з вже зібраними ФК Шахтар та Фондом Ріната Ахметова 1,4 мільярдами гривень будуть направлені на гуманітарну допомогу цивільним а також ЗСУ та ТрО в десятках міст.