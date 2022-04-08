Функціонер розповів про жахіття в київській області.
Іван Надеїн, Верес
08 апреля 2022, 11:26
Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів, що його будинок в Ірпені потрапив під окупацію.
"До нас війна зайшла прямо до будинку. Ми з сім'єю жили в Ірпені, будинок був окупований.
Відчули весь цей жах, який там був. Ми поїхали, як війна почалася, але там залишилися наші охоронці, яких розстріляли", — розповів Надеїн.
Нагадаємо, що другого квітня ЗСУ звільнили київську область від ворога. Згодом з'явилися жахливі кадри наслідків геноцида українців.