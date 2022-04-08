Украина

Функціонер розповів про жахіття в київській області.

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів, що його будинок в Ірпені потрапив під окупацію.

"До нас війна зайшла прямо до будинку. Ми з сім'єю жили в Ірпені, будинок був окупований.

Відчули весь цей жах, який там був. Ми поїхали, як війна почалася, але там залишилися наші охоронці, яких розстріляли", — розповів Надеїн.

Нагадаємо, що другого квітня ЗСУ звільнили київську область від ворога. Згодом з'явилися жахливі кадри наслідків геноцида українців.