Украина

Фахівець прилетів до Туреччини.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі приєднався до команди, яка вирушила на тренувальний збір до Туреччини.

Футболісти клубу раніше прибули до Стамбулу, де зіграють у турнірі під назвою Shakhtar Global Tour for Peace.

Нагадаємо, що суперниками Шахтаря стануть відомі європейські топ-клуби. 3 квітня Шахтар зіграє проти Бешикташа, а 19 квітня — з Фенербахче. Дати поєдинків проти Севіл'ї, Хайдука, ПСЖ та Лаціо поки невідомі.