Украина 08 апреля 2022, 11:55 Де Дзербі приєднався до Шахтаря у Стамбулі Фахівець прилетів до Туреччини. Роберто Де Дзербі, Getty Images 08 апреля 2022, 11:55 Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі приєднався до команди, яка вирушила на тренувальний збір до Туреччини. View this post on Instagram A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) Футболісти клубу раніше прибули до Стамбулу, де зіграють у турнірі під назвою Shakhtar Global Tour for Peace. Нагадаємо, що суперниками Шахтаря стануть відомі європейські топ-клуби. 3 квітня Шахтар зіграє проти Бешикташа, а 19 квітня — з Фенербахче. Дати поєдинків проти Севіл'ї, Хайдука, ПСЖ та Лаціо поки невідомі. Люди Роберто Де Дзерби Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте