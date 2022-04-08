Украина

Першими чотирма суперниками "гірників" стануть Олімпіакос, Легія, Фенербахче та Хайдук.

Шахтар Донецьк на своєму офіційному сайті оголосив попередній графік благодійних поєдинків, що пройдуть під патронатом МЗС України у рамках підтримки українського народу, який постраждав від російської агресії.

Суперниками підопічних Роберто Де Дзербі стануть грецький Олімпіакос, польська Легія, турецький Фенербахче та хорватський Хайдук.

Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace

9 квітня. Олімпіакос (Пірей) – Шахтар



14 квітня. Легія (Гданськ) – Шахтар



19 квітня. Фенербахче (Стамбул) – Шахтар



1 травня. Хайдук (Спліт) – Шахтар

Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

