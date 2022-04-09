Украина

Хорват розповів про спілкування з італійцем.

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував майбутнє Роберто Де Дзербі у команді.

"Я постійно на зв'язку з Роберто Де Дзербі, він сказав, що його гроші тепер не цікавлять. Як я за 19 років, так і він за 7 місяців, і його тренерський штаб отримав багато кохання від України, його прийняли як свого. Він сказав, що в нього немає причин покидати Шахтар у такий момент.Так, у нього були пропозиції, але він сказав: "Я буду до кінця з Шахтарем, вірю, мені найголовніше — обійняти всіх, побачити".

Коли ми вперше зустрілися після 45 днів війни, він сказав, що сьогодні він наш друг. Збираємось, граємо товариські ігри, допомагаємо один одному і все, що заробляємо, відправляємо в Україну", — сказав Срна телеканалам Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що раніше Італійський фахівець висловився про героїзм українського народу, який протистоїть російським окупантам.