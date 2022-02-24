Наставник дончан продолжает оставаться в Украине.
Роберто Де Дзерби, фото ФК Шахтер Донецк
24 февраля 2022, 14:04
Обстановка в Украине с момента утреннего начала очередного витка агрессии со стороны российской федерации продолжает накаляться.
УЕФА уже созвал экстренное заседание Исполнительного комитета с целью ввести санкции против агрессора, а пока мы ожидаем результатов консультаций, итальянская пресса сумела взять интервью у главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, который на данный момент находится в одном из отелей столицы нашей страны.
"Ночью нас разбудили взрывы. Сегодня утром местная ассоциация футбола приостановила чемпионат. Посольство убеждало нас уехать, но я не могу на это пойти.
Я — преданный спорту человек. Я не могу повернуться спиной к клубу, к футболу, и уйти вот так просто.
В итоге, власти Украины закрыли воздушное пространство, поэтому мы сейчас застряли здесь.
Я пришел не за деньгами. Не секрет, что Шахтер предложил мне больше, чем любой другой клуб мог предложить в Италии. Но я приехал набраться опыта, и сейчас жду будущего развития событий", — заявил итальянец.
Отметим, что ранее латиноамериканские игроки Шахтера и Динамо обратились к своим посольства с целью эвакуации на родину.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!