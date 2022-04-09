Украина

Терористи розбомбили стадіон у Чернігові.

Представник прес-служби Десни Дмитро Дорошко розповів, як стадіон імені Юрія Гагаріна пережив рекетні постріли з боку окупантів з країни-терористки під назвою РФ.

"Арена просто у жахливому стані. Стадіон бомбардували три ночі поспіль. По числах я не згадаю, але вперше прилетів один снаряд у східну трибуну. Це та, що була накрита банерами".

"Вдруге прилетіло шість чи сім снарядів із градів. Тоді вже були ґрунтовні пошкодження на західній трибуні та тренувальному полі, зруйновані туалети стадіону. Трибуну склало повністю, а глибина вирви від снарядів склала близько шести метрів.

А у третьому випадку відбувся авіаналіт. Було скинуто вісім бомб. Я не фахівець, але, як на мене, стадіон реконструкції не підлягає. Поруч із ареною була наша база футбольного клубу, яка до війни була в ідеальному стані з найновішим обладнанням. Так ось її знищено повністю", — розповів Дорошко в інтерв'ю zbirna.com.