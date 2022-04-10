Украина

Харківський клуб дав змогу гравцям розвиватися в інших клубах.

Одним із найважчих напрямів протистояння черговому витку агресії проти України залишається Харків, тому казати про можливе поновлення футбольного життя в мільйонному місті наразі ще занадто рано.

Власне, саме через це місцевий Металіст 1925 раніше був змушений полишити межі рідного регіону, а зараз дебютант цьогорічного розіграшу української Прем’єр-ліги намагається дати ладу контрактам гравців, які залишаються разом із колективом.

Без вимушених розтавань за таких умов майже неможливо обійтися, тому харків’яни зрештою оголосили про дострокове припинення відносин із нападниками Владиславом Островським та Марлісоном.

17-річний український виконавець дограватиме сезон у іспанському Луго, провівши за юнацьку команду 1925 16 матчів (2 голи та 3 гольові передачі) та встигнувши дебютувати за "дорослий" колектив.

24-річний бразильський форвард відіграв у цьому сезоні УПЛ 15 ігор, забивши п’ять м’ячів, а його кар’єра буде продовжуватись у складі бразильського Фігейренсе, за який він виступав у минулому сезоні.