Украина

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Донецький Шахтар в рамках першого матчу турніру Shakhtar Global Tour for Peace програв Олімпіакосу з рахунком 0:1.

Перший та єдиний м'яч був забитий на Тікіньо на 22 хвилині гри. Він вирішив долю поєдинку.

Шахтар — Олімпіакос 0:1

Гол: Тікіньо, 22

Шахтар: Трубін (Шевченко, Пузанков), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна, Олександр Драмбаєв, Данило Удод, Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Петро Стасюк, Денис Шостак, Максим Чех (Гравці змінювались по ходу гри).

Олімпіакос: Крістінссон, Рябчук, Пападопулос, Манолас, Вроусай, Бухалакіс, Кунде, Вальбуена, Фортуніс, Масурас, Тікіньо.