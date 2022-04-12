Украина

Футболіст зно буде виступати за "гірників".

Екс-футболіст збірної України Ярослав Ракицький знов буде виступати за донецький Шахтар.

Разом із командою футболіст буде готуватись із команою до товариських зустрічей на підтримку ЗСУ, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький є одним із найвідоміших вихованців Шахтаря. За першу команду він виступав від 2009 до 2019 року, провів 326 матчів, забив 14 м'ячів та разом із нею завоював 19 трофеїв.

Нагадаємо, що першими суперниками підопічних Роберто Де Дзербі стануть грецький Олімпіакос, польська Легія, турецький Фенербахче та хорватський Хайдук.