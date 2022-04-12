Чернігів, в якому базується Десна, серйозно постраждав від обстрілів та бомбардувань російських окупантів.
Ігор Литовка, ФК Десна Чернігів
12 апреля 2022, 22:27
Воротар чернігівської Десни Ігор Литовка висловився про повномасштабне військове вторгнення російських терористів та окупантів на територію України наприкінці лютого цього року, а також розповів про труднощі, з якими зіткнувся його клуб.
"Я сім років жив у Севастополі, до подій 2014 року та окупації Криму. Я перебував там, моя дружина з Севастополя. У 2014 році нам довелося виїхати з Криму до Києва. Разом з дружиною та ще не народженою донечкою ми мали покинути все та розпочати знову. Те саме й зараз, проте зараз набагато складніше, тому що в 2014 можна було виїхати до Києва, Херосна, Харкова, продовжувати нормальне життя, займатися футболом. Зараз в кожному куточку нашої країни небезпека, йде війна. Десь активно, десь прилітають снаряди та бомби по цивільних об'єктах. Зараз ніхто й не думає про те, як грати в футбол. Для всіх єдина мета — це перемога та припинення вогню.
Навіть перед зборами ми не мали якоїсь ясності та впевненості в подальшому майбутньому команди, а коли трапилася війна, то й взагалі. В перший день головний тренер Олександр Рябоконь зібрав усю команду, потиснув усім руки та сказав, що вирішив поїхати до Києва. Він повернувся першим. Наскільки я знаю, він дістався до Києва, до своєї родини. Ми усією командою сиділи в Туреччині десь два дні. Потім нас зібрали та сказали, що наш президент не виходить на зв'язок, і залишатися в готелі ми можемо лише якщо самі платитимемо за проживання. Я вже не кажу про якусь там зарплату.
Хочу подякувати нашому спортивному директору Вадиму Мельнику за те, що він, на відміну від того, хто постійно говорить в інтернеті, реально допоміг деяким хлопцям дістатися до Києва через Чернівці, знайшовши потяг", — сказав Литовка в програмі Футбол NEWS.