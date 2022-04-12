Украина

Чернігів, в якому базується Десна, серйозно постраждав від обстрілів та бомбардувань російських окупантів.

Воротар чернігівської Десни Ігор Литовка висловився про повномасштабне військове вторгнення російських терористів та окупантів на територію України наприкінці лютого цього року, а також розповів про труднощі, з якими зіткнувся його клуб.

"Я сім років жив у Севастополі, до подій 2014 року та окупації Криму. Я перебував там, моя дружина з Севастополя. У 2014 році нам довелося виїхати з Криму до Києва. Разом з дружиною та ще не народженою донечкою ми мали покинути все та розпочати знову. Те саме й зараз, проте зараз набагато складніше, тому що в 2014 можна було виїхати до Києва, Херосна, Харкова, продовжувати нормальне життя, займатися футболом. Зараз в кожному куточку нашої країни небезпека, йде війна. Десь активно, десь прилітають снаряди та бомби по цивільних об'єктах. Зараз ніхто й не думає про те, як грати в футбол. Для всіх єдина мета — це перемога та припинення вогню.

Навіть перед зборами ми не мали якоїсь ясності та впевненості в подальшому майбутньому команди, а коли трапилася війна, то й взагалі. В перший день головний тренер Олександр Рябоконь зібрав усю команду, потиснув усім руки та сказав, що вирішив поїхати до Києва. Він повернувся першим. Наскільки я знаю, він дістався до Києва, до своєї родини. Ми усією командою сиділи в Туреччині десь два дні. Потім нас зібрали та сказали, що наш президент не виходить на зв'язок, і залишатися в готелі ми можемо лише якщо самі платитимемо за проживання. Я вже не кажу про якусь там зарплату.

Хочу подякувати нашому спортивному директору Вадиму Мельнику за те, що він, на відміну від того, хто постійно говорить в інтернеті, реально допоміг деяким хлопцям дістатися до Києва через Чернівці, знайшовши потяг", — сказав Литовка в програмі Футбол NEWS.