Украина

Усі кошти, зароблені на цьому поєдинку, підуть на допомогу Україні.

У першому поєдинку благодійного турне київське Динамо провело зустріч із польською Легією. Усі гроші, виручені з цього матчу, підуть на допомогу народу України, який постраждав від вторгнення до нашої країни російських оккупантів та терористів.

Після яскравого перформансу від уболівальників, що прийшли на стадіон, також яскраво розпочався сам матч. Вже на третій хвилині Віталій Буяльський вивів "Динамо" вперед.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою киян, а вже після перерви справа пішла веселіше в плані голів. Спершу Легія повернула рівновагу в рахунку на 53-й хвилині, втім вже за мить Артем Бєсєдин знову вивів киян уперед.

Закріпив успіх Динамо той же Бєсєдін на 70-й хвилині, після чого команди більше не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:1.

Легія — Динамо Київ 1:3

Голи: Стржалек 54 - Буяльський 3, Бесєдін 56, 70

Легія (старт): Кікольські — Скибіцькі, Головня, Абу Ханна, Младенович — Харатін, Чельхака, Кастраті, Мучі, Вербич — Влодарчик

Динамо (старт): Бущан — Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Антюх, Циганков — Ванат