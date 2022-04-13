Украина

Фахівець оцінив благодійну гру проти Легії.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу прокоментував товариську гру проти Легії, яку українська команда виграла із рахунком 3:1.

"Це був надзвичайно важливий матч заради миру. Атмосфера була приголомшливою. Вдячний усім, хто прийшов на стадіон та висловив свій протест проти війни в Україні.

І водночас глядачі змогли побачити солідну гру у виконанні двох дуже добрих команд. Для нас це був перший матч за два місяці.

Було нелегко повернутися до гри, але я бачив, що гравці прагнули цього вечора подарувати вболівальникам радість. Я був приємно вражений якістю зустрічі", — сказав Луческу.

Відео голів та огляд гри між Легією та Динамо Київ можна дивитися на Football.ua.