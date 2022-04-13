Украина

До вашої уваги відео найкращих моментів благодійного поєдинку.

Київське Динамо напередодні розпочало ланцюжок благодійних матчів, зібрані кошти з яких підуть на вирішення поточних нагальних потреб українських біженців, які опинилися за межами нашої країни через початок чергового витку агресії проти неї.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з минулорічним польським чемпіоном — Легією, яка наразі переживає далеко не найвдаліший етап своєї історії. Навіть без належного ігрового тонусу, кияни зуміли здобуту перемогу, а дублем відзначився нападник Артем Бесєдін.

Огляд матчу:

Легія — Динамо Київ 1:3

Голи: Стржалек 54 — Буяльський 3, Бесєдін 56, 70.

Легія (старт): Кікольські — Скибіцькі, Головня, Абу Ханна, Младенович — Харатін, Чельхака, Кастраті, Мучі, Вербич — Влодарчик.

Динамо (старт): Бущан — Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Антюх, Циганков — Ванат.