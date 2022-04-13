Украина

Фахівець прокоментував благодійний поєдинок.

Помічник головного тренера київського Динамо Еміл Карас прокоментував товариський матч проти Легії.

Нагадаємо, що Динамо у благодійному поєдинку у Польщі перемогло Легію із рахунком 3:1.

"Чудова атмосфера, велика кількість глядачів. Подія була організована на найвищому рівні, було багато емоцій і сльоз у глядачів та команд. Цей матч дозволив усім на півтори години забути, що зараз відбувається в Україні.

У середу ми вилітаємо до Стамбула, де проведемо наступний благодійний матч із Галатасараєм. Далі у наших планах – зустрічі з дортмундською Боруссією та загребським Динамо", — сказав Карас.