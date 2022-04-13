Украина

Футболіст тренується разом із "гірниками".

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував повернення Ярослава Ракицького в клуб на товариськи матчі.

"Це легенда Шахтаря, ніхто це не приховує. Приємно, що такий гравець приєднався до нас на найближчий матч, тренування. Думаю, що можна буде взяти багато чого корисного від нього.

Він був моїм кумиром дитинства, коли я був маленькою дитиною й ходив на Донбас Арену. Пам’ятаю, що у нас був один розмір ноги з Ярославом, він мені давав бутси".

"Його основна ціль, як і наша – допомагати нашій країні благодійними матчами, які будуть проводитись, а всі зібрані гроші ми будемо передавати тим людям, які цього потребують. Ярослав не залишається в стороні й приїхав допомагати команді й країні", — сказав Бондар.

Нагадаємо, що з початком війни в Україні Ракицький розірвав контракт із Зенітом та залишив країну-терористку.