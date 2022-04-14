Украина

Футболіст став частиною оплати за трансфер Тобіаса.

Нещодавно Інтернасьональ оголосив про підписання хавбека донецького Шахтаря Алана Патріка.

Не зважаючи на те, що футболіст мав контракт із Шахтарем та не користувався можливістю залишити український клуб через війну, бразилець безоплатно перейшов до стану бразильского клубу, повідомляє бразильский ресурс GZH.

Справа в тому, що "гірники" мали перед Інтернасьоналем заборгованність по трансферу Вінісіуса Тобіаса, которий приєднався до Шахтаря цієї зими.

Таким чином, сторони домовились про те, що Алан Патрік стане частиною оплати за трансфер захісника.

Відзначимо, що сам Вінісіус Тобіас приєднався до мадридського Реалу.