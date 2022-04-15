Украина

Футболіст забив двічі у благодійному поєдинку.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував два голи, які він забив Лехії у товариському матчі.

"Відчуваю радість в першу чергу через те, що стільки людей прийшло нас підтримати. Можливо, нам вдалося трішки відволікти їх від поточної ситуації та дати можливість отримати насолоду від футболу".

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"Присвячую кожному українцю. Голи для нападника завжди важливі – вони дають впевненість та мотивацію рухатися далі", — розповів футболіст.

Відео голів та огляд матчу Шахтар — Лехія можна дивитись на Football.ua.