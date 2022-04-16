Украина

Футболіст продовжить кар'єру у Китаї.

Захисник полтавської Ворскли Ібрагім Кане став гравцем китайського Циндяо Хайню. Про це повідомляє Transfermarkt.

Офіційно полтавский клуб ще не оголосив про те, ща африканець пішов. Але у профілі гравця з'явилась інформаці про трансфер. Перехід стався на правах вільного агента.

Кане грав за Ворсклу з 2018 спочатку на правах оренди з малійської Дуговолофіли, а потім, влітку 2020, став повноцінним гравцем полтавчан.

На його рахунку 80 матчів за український клуб, 10 голів та 7 асистів.