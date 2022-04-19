Півзахісник Александрії Максим Радченко продовжить кар'єру в угорському МТК.

Футболіст буде захищати кольори нового клубу до кінця сезону, повідомив агент Сімон Балаж.

 

Відзначимо, що Радченко виступав за Александрію U-19, провівши 13 матчів за юніорську команду.