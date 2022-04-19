Украина 19 апреля 2022, 11:15 Хавбек Александрії продовжить кар'єру в Угорщині Максим Радченко знайшов собі нову команду. максим радченко, фото мтк 19 апреля 2022, 11:15 Півзахісник Александрії Максим Радченко продовжить кар'єру в угорському МТК. Футболіст буде захищати кольори нового клубу до кінця сезону, повідомив агент Сімон Балаж. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simon Balázs (@balazs_simon77) Відзначимо, що Радченко виступав за Александрію U-19, провівши 13 матчів за юніорську команду. Люди Максим Радченко Команды Александрия МТК Будапешт Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте