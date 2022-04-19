Украина

Футболіст Динамо висловив слова підтримки на адресу нашої держави.

Атакувальний півзахісник Динамо, що наразі виступає на правах оренди за Легію, Беньямін Вербіч висловив слова підтримки на адресу України, яка бореться із російськими окупантами.

Також футболіст висловив надію, що скоро війна закінчиться.

"Звичайно, я дуже хочу повернутися в Україну. Моя дівчина з України, мій син — наполовину українець. Я хоч і не громадянин цієї держави, але дуже хвилювався та хвилююсь.

Яка спецоперація? Я гадаю, що вже і росіяни знають, що це ніяка не "спецоперація", а справжня війна. Буча, Ірпінь, Маріуполь — це все дуже страшно. Я сподіваюсь, що представники влади скоро зрозуміють весь цей жах та припинять війну.

Спочатку ми постійно із динамівцями були на зв'язку. Звісно, я за всіма скучив: за Гармашем, за всіма! Дуже сподіваюсь повернутись та всіх побачити.

Я ніколи не забуду того, що для мене зробила Україна та завжди буду їй допомагати", — розповів Вербіч для Sportarena.

Раніше словенець прокоментував товариський матч Легії проти Динамо.