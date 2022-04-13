Украина

Словенець зіграв за обидві команди у матчі Динамо з Легією.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч, який нині виступає в оренді за варшавську Легію, прокоментував благодійний товариський матч, у рамках якого польський клуб прийняв киян.

"Гра була для мене дуже емоційною. Було дивно виходити на поле і грати проти хлопців, з якими дружив чотири роки та з якими довелося розлучитися, коли почалася війна. З того моменту я був із ними на зв'язку щодня. Не менш незвично було у другому таймі перейти в іншу команду та зіграти вже за Динамо.

Але, гадаю, нам вдалося провести дуже хорошу гру для людей, які прийшли на стадіон. Українські співачки дуже гарно виступили перед матчем. Хотів би подякувати всім, хто зробив свій внесок у створення такої прекрасної атмосфери. Думаю, Динамо робить дуже хорошу справу для своєї країни", - наводить слова Вербича прес-служба київського клубу.

Нагадаємо, благодійне турне киян триватиме завтра, 14 квітня, з матчу проти турецького Галатасараю у Стамбулі. Початок матчу о 17:00.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Легія – Динамо.