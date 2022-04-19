Украина

Єдиний гол Еннера Валенсії приніс турецькому клубу перемогу.

У третьому благодійному матчі на підтримку України, народ якої героїчно веде боротьбу з російськими окупантами, донецький Шахтар зустрівся з турецьким Фенербахче та зазнав мінімальної поразки.

Автором єдиного голу в даному протистоянні став нападник Еннер Валенсія, який припав на 26 хвилину зустрічі та у підсумку приніс Фенербахче мінімальну перемогу.

Шахтар, у свою чергу, не зумів реалізувати свої моменти.

Нагадаємо, що всі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Фенербахче — Шахтар 1:0

Гол: Валенсія, 26

Шахтар: Пятов (Шевченко 46) — Конопля (Капінус 46), Бондар, Матвієнко (Марлон 46), Ракицький (Фарина 52) — Степаненко, Бондаренко — Топалов (Топалов 46), Соломон, Мудрик — Сігеєв (Борячук 64)

Фенербахче: Ертугул, Назім, Тіссеран, Шалай, Новак, Густаво, Соса, Арда, Бурак, Валенсія, Беріша.