Украина

Football.ua прогнозує, коли почнеться новий чемпіонат України і в якому форматі він буде зіграний.

Через військове вторгнення росії на територію України весняна частина чемпіонату так і не розпочалась. На даний момент турнірна таблиця має наступний вигляд.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Шахтер 18 15 2 1 49 10 39 47 2 Динамо Киев 18 14 3 1 47 9 38 45 3 Днепр-1 18 13 1 4 35 17 18 40 4 Заря 18 11 3 4 37 19 18 36 5 Ворскла 18 9 6 3 30 18 12 33 6 Александрия 18 7 5 6 19 16 3 26 7 Десна 18 7 4 7 22 27 -5 25 8 Колос 18 7 3 8 14 23 -9 24 9 Верес 18 6 5 7 15 20 -5 23 10 Металлист 1925 18 6 1 11 17 29 -12 19 11 Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 12 ФК Львов 18 4 5 9 14 30 -16 17 13 Черноморец 18 3 5 10 20 40 -20 14 14 Ингулец 17 3 4 10 13 28 -15 13 15 Минай 18 1 7 10 12 30 -18 10 16 Мариуполь 18 2 2 14 21 44 -23 8

З вірогідністю 95% цей чемпіонат України дограний не буде. Не стільки важливо, як зафіксують кінцеві результати, кому віддадуть яке місце, набагато важливіше зрозуміти, коли почнеться наступний чемпіонат України і в якому форматі він буде зіграний. На даний момент на це питання немає відповіді ні в кого, бо ніхто не розуміє, як довго може тривати війна проти російських окупантів. Тим не менш, футбольні чиновники та власники клубів уже зараз мають думати про своє майбутнє і розробляти варіанти існування українських клубів в тих реаліях, які будуть на момент початку нового футбольного сезону.

Ми спробували спрогнозувати, як може виглядати життєдіяльність українських клубів наступного сезону. Ми вирішили розписати свої варіанти розвитку подій. Пропонуємо їх вашій увазі. Від оптимістичних до песимістичних.

1. Восени почнеться новий чемпіонат в тому самому складі, що і минулого року.

Якщо війна закінчиться найближчим часом, і восени вже в Україні настане мирне життя, то висока вірогідність того, що розпочнеться новий футбольний сезон. Скоріш за все деякі клуби змушені будуть грати не на домашніх стадіонах, а десь в іншому місці. Вже зараз точно можна говорити, що Маріуполь не зможе грати в своєму місті, а також чернігівська Десна, стадіон якої потрапив під рашистський обстріл.

2. Восени почнеться новий чемпіонат в оновленому вигляді зі скороченим складом учасників.

Ще один варіант, який передбачає закінчення війни найближчим часом, але менш оптимістичний.

Навіть, якщо буде можливість почати новий футбольний сезон, висока вірогідність того, що велика кількість українських клубів припинить свою діяльність. Можливо, більш фінансово стабільні клуби Першої ліги заповнять утворені порожнини, а, можливо, ми знову побачимо скорочення кількості учасників УПЛ.

3. Проведення чемпіонату України на території іншої країни.

Якщо війна зайде в більш затяжну фазу, то очевидно, що проведення чемпіонату України на нашій території стане неможливим. Гіпотетично в скороченому складі з учасниками єврокубків і кількома ще більш-менш стабільними клубами можна провести чемпіонат на території іншої країни. В умовному Будапешті є 6 стадіонів, у Варшаві 4, в Лондоні лише футбольних арен 13.

Як це має виглядати?

Команди на два-три місяці за фінансової підтримки УЄФА виїжджають у якесь європейське місто і грають скорочений чемпіонат, який можна зробити на зразок нещодавніх благодійних матчів Динамо і Шахтаря з залученням уваги світу і збором коштів на потреби України. База умовного Манчестер Сіті могла би розмістити чи не всі команди УПЛ і надати всі умови для тренувань, проживання і підготовки для таких матчів.

Для чого це потрібно?

Дійсно, дивно виглядає ідея проведення чемпіонату України за межами України. Але такий варіант вирішує одразу декілька проблем:

- Учасники єврокубків на цей осінній період отримують потрібний графік і ігрову практику.

- Це дозволить визначити учасників єврокубків на наступний сезон.

- Це можливість для багатьох українських клубів продовжити своє існування.

4. Участь українських клубів в інших національних чемпіонатах.

Ще одним варіантом отримання необхідної ігрової практики для учасників єврокубків є залучення до чемпіонатів інших країн. Для прикладу, Динамо і Шахтар додають до чемпіонату Польщі, а Дніпро-1 і Зорю до чемпіонату Угорщини. Такого роду варіантів може бути багато. Головне, що наші команди грають з усіма іншими командами, як повноцінні учасники змагань, але йдуть поза загальним заліком і не претендують на єврокубкові місця і медалі.

5. Заморожування діяльності українських футбольних клубів і українського футболу до закінчення війни.

Найбільш поганий, але все ж таки вірогідний варіант – це, якщо війна затягнеться надовго, а українські клуби розпродадуть всі свої можливі активи: гравців, інфраструктуру і т.д. Залишать на балансі мінімальну кількість співробітників. Скоротять бюджет умовно до однієї людини, яка займається сайтом і відповідає на дзвінки, заморожуючи таким чином свою діяльність до настання миру у нашій країні.

В будь-якому випадку вже зараз має йти робота і діалог з ФІФА і УЄФА з боку УАФ про фінансову допомогу нашому футболу. Більшість українських клубів немає можливості забезпечувати нормальну життєдіяльність, не проводячи змагань і не отримуючи прибутків. Більше того, велика кількість власників клубів через війну втрачають свої кошти, а тому питання утримання клубу стає ще більш гострим. Для того, щоб в майбутньому найменш болісно повернутись до звичайного футбольного життя, треба думати вже сьогодні.