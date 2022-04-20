Украина

Футболіст написав емоційний пост у мережі.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко висловився з приводу війни та тяжкої ситуації у Маріуполі.

"Ми переживаємо ті самі емоції війни, що й ви. Коли хочеться кричати, та мусиш вийти та робити свою роботу. Коли захлинаєшся люттю від кожної новини, та маєш зберігати спокій на своєму місці.

Коли дивишся в очі маленької Аліси з Маріуполя, що не бачила сонця з 24 лютого… Її фото вчора було на наших футболках. Усі думки зараз з українськими дітьми.

Наразі відомо про 205 дитячих смертей та 373 поранених. Скільки ще потрібно рашистським агресорам дитячих та батьківських сліз? Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна?

Іноді емоції заважають. Але вони ж і роблять нас сильнішими духом. Аліса та усі українські діти заслуговують яскравого сонця, чистого неба та щасливого мирного життя", — написав Степаненко в Instagram.