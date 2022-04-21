Украина

Футболіст підтримує форму із німецьким клубом.

Київське Динамо в рамках благодійного поєдинку на підтримку Україні зіграє проти дортмундської Борусії.

Український захисник Алан Ауссі, контракт якого належить Динамо, зіграє за Боруссію, з якою наразі тренується.

"Для мене це особливий момент, з нетерпінням чекаю матч. Вдячний Боруссії Дортмунд , що клуб не залишився осторонь та допоміг моїй країні у важкий час, збирав гроші для постраждалих людей від війни в Україні.

Мені вже декілька разів доводилося грати на великих стадіонах, але не на такому, як у Боруссії з його атмосферою. Тому я трохи схвильований", — цитує Ауссі Ruhr Nachrichten.

Нагадаємо, що матч Динамо Київ — Боруссія Д відбудеться 26 квітня. Час початку гри буде відомий пізніше.