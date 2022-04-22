Украина

На 72-му році не стало видатного футболіста Шахтаря Віктора Звягінцева.

Вихованець донецького футболу Віктор Звягінцев був чемпіоном СРСР серед юнаків (1968), а від 1970 року виступав за головну команду Шахтаря, першого ж сезону вигравши приз Найкращому дебютанту. Усього за вісім сезонів відіграв за "гірників" 175 матчів, ставав володарем Кубка СРСР (1980) та двічі срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979). Захисник тричі входив до списку найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР вигравав бронзові медалі Олімпійських ігор (1976).

Після завершення кар’єри гравця Віктор Звягінцев був футбольним арбітром і в цій якості відпрацював 279 матчів. Від 1994 року керував Федерацією футболу м. Донецьк.

ФК Шахтар висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Віктора Олександровича. Це велика втрата для всієї нашої "гірницької" сім’ї. Світла пам’ять...