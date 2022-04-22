Фахівець виразив свою патріотичну позицію.
ЛЕОНИД КУЧУК, ФК РУХ
22 апреля 2022, 16:54
Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук заявив, що готовий боронити Україну та ворогів та залишитись жити тут після війни.
"Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати і помру тут, чого б мені це не вартувало. Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі.
Я – білорус, але мене багато що пов’язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина – українка, а її батько з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють", — розповів Кучук.
Раніше Леонід Кучук зкликав росіян та білорусів не йти воювати в Україну.