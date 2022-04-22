Украина

Фахівець виразив свою патріотичну позицію.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук заявив, що готовий боронити Україну та ворогів та залишитись жити тут після війни.

"Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати і помру тут, чого б мені це не вартувало. Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі.

Я – білорус, але мене багато що пов’язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина – українка, а її батько з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють", — розповів Кучук.

Раніше Леонід Кучук зкликав росіян та білорусів не йти воювати в Україну.