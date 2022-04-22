Украина

Футболіст продовжує допомагати ЗСУ.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля поділився у своєму Facebook новими авто для української армії.

"Наші захисники, звичайно, виковані зі сталі, але додаткова броня їм зайвої не буде. Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно упаковані різним корисним і важливим приладдям. Ось такі великодні подарунки для наших Героїв", — написав футболіст.

Також Зозуля подякував Дмитра Чигринського та інших людей, які змогли допомогти йому зробити такі подарунки.