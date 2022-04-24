Украина

Футболіст готовий піти на захист країни.

Захисник збірної України та Андерлехта Богдан Михайличенко заявив, що готовий піти на війну зі зброєю.

"Мої батьки, брат Тарас, тітка та дідусь живуть усі разом у приватному будинку у Борисполі, неподалік столичного аеропорту. Зараз там спокійно, але вони постійно чують десь далеко вибухи та канонаду. Головна небезпека полягає у близькості до аеропорту, який у будь-який момент може стати метою для ударів та бомбардувань.



Зараз в Україні дуже багато людей хочуть взяти до рук зброю та піти захищати свою країну. Таких добровольців навіть більше, ніж реальних одиниць зброї, тому багато хто чекає на свою чергу і в цей час всіляко допомагає територіальній обороні.



Якщо виникне потреба вирушити на захист своєї Батьківщини – зроблю це без вагань. Там моя земля, моя сім'я і захистити їх – мій обов'язок. Багато моїх знайомих українських футболістів уже взяли в руки зброю, серед них навіть колишні зірки київського Динамо та інших клубів країни", — сказав Михайличенко в інтерв'ю zbirna.com.