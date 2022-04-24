Футболіст готовий піти на захист країни.
БОГДАН МИХАЙЛИЧЕНКО, УАФ
24 апреля 2022, 18:55
Захисник збірної України та Андерлехта Богдан Михайличенко заявив, що готовий піти на війну зі зброєю.
"Мої батьки, брат Тарас, тітка та дідусь живуть усі разом у приватному будинку у Борисполі, неподалік столичного аеропорту. Зараз там спокійно, але вони постійно чують десь далеко вибухи та канонаду. Головна небезпека полягає у близькості до аеропорту, який у будь-який момент може стати метою для ударів та бомбардувань.
Зараз в Україні дуже багато людей хочуть взяти до рук зброю та піти захищати свою країну. Таких добровольців навіть більше, ніж реальних одиниць зброї, тому багато хто чекає на свою чергу і в цей час всіляко допомагає територіальній обороні.
Якщо виникне потреба вирушити на захист своєї Батьківщини – зроблю це без вагань. Там моя земля, моя сім'я і захистити їх – мій обов'язок. Багато моїх знайомих українських футболістів уже взяли в руки зброю, серед них навіть колишні зірки київського Динамо та інших клубів країни", — сказав Михайличенко в інтерв'ю zbirna.com.