Украина

Люди в Казахстані підтримують український народ у війні з Росією.

Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковальчук, який раніше виступав за Ордабаси, розповів про допомогу з боку людей у ​​Казахстані, які допомагають українському народові у війні з Росією.

"Нам у війні складніше. Ми розуміємо, що воюємо не лише з Росією, у них є помічник, та сама Білорусь. Дуже приємно, що Казахстан відкрито засуджує події Росії. Вони близько до Росії, і вони мали дружні стосунки до початку війни. Тож здавалося, що Казахстан теж підтримуватиме війну, але ні. Серед друзів із Казахстану, з якими я спілкуюся, велика кількість написали, зателефонували, підтримують.

Знаю, що на допомогу ЗСУ переказували дуже великі суми. У перші ж дні друзі почали дзвонити та питати, куди відправляти гроші. Один мій знайомий переказав 22 тисячі доларів, інший відправив машину гуманітарки. Я дав їм номер рахунку ЗСУ, і на нього переводилися реально великі суми. Тому я особисто знаю, що Казахстан дуже сильно допомагає", - наводить слова Ковальчука ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, Ковальчук повісив бутси на цвях у 2020 році. На його рахунку чотири матчі у складі збірної України.