Украина

Клуб відстроює сучасну арену у Рівному.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував процес будівництва нового стадіону у Рівному, де буде виступати Верес.

"Сотні дітей, які змушені були рятуватися від навали російських окупантів, знайшли тимчасовий прихисток у Рівному. Місцева влада, керівництво Рівненської обласної асоціації футболу в особі Олексія Хахльова і Вереса створили їм комфортні умови для проживання і занять спортом, тепло прийнявши у свою дружну родину".

"Додатковим позитивом стало й те, що зустріч відбулася на реконструйованому й уже практично готовому для проведення матчів красені-стадіоні Авангард. Поява таких класних арен під час війни надихає й підсилює віру в те, що після перемоги український футбол відродиться і знову даруватиме вболівальникам яскраві спортивні емоції", — сказав Павелко.