Украина

Футболіст бачить себе тільки в Україні.

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував війну України проти терористів з РФ.

"Я не вірив до останнього, навіть коли ці орки стояли довкола нашої країни. Ми не вірили у такий результат ситуації. Сподівалися, що в їхніх головах є трохи мізків. Але, як виявилося, цього вони не мають. Вони вдруге повністю зруйнували наше життя, виганяють нас із нашого ж будинку.

Але я на 100% вірю у нашу перемогу. Це справа часу. Я повернусь до України, щоб далі жити зі своєю родиною тут.

Перші дні війни ми провели у Києві, жили на паркінгу. Навіть не піднімалися до квартир. Потім вирішили, що треба забирати дітей. Було страшно за їхнє життя, не хотіли, щоб вони бачили ці вибухи, цей жах. Ми приїхали до Бухареста, я виїхав як багатодітний батько.

Якщо я потрібний збірній, то, звичайно ж, приєднаюся. Але поки що я відновлююсь", — заявив Кривцов.