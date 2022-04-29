Украина

Фахівець перестав спілкуватись з батьками на тему політики.

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про спілкування з батьками, які живуть у Білорусі.

"Не хочу, щоб хтось зіштовхнувся з ситуацією, коли батьки не вірять дітям. Я надсилав батькам фотографії з Бучі та Гостомеля, але вони попросили припинити, у них інша інформація про цю ситуацію. І зараз ми, коли спілкуємось, теми війну не торкаємося

Кажу їм, що поїхав з Києва, а вони мені: "Ну звичайно, вас же бандерівці та неонацисти бомблять. Ми вже не говоримо про це.

Мене хвилює їхнє здоров'я, а їх – онуки та правнук. Вони хочуть, щоб я повернувся до Білорусі, але я сказав, що паспорт Білорусі не поміняю, але буду жити в Україні", — розповів Хацкевич в інтерв'ю Бомбардир.