Украина

Клуб залишився задоволеним прийому у Польщі.

Донецький Шахтар може грати поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів у польському Гданську.

Як повідомляє sport.interia.pl, керівництву "гірників" сподобалось, як їх прийняли місцеві під час благодійного матчу з Лехією.

Клуб у неофіційній розмові з польською владою виявив бажання грати свої матчі Ліги чемпіонів у Гданську, якщо в Україні вони не зможуть цього робити через війну.

Якщо про це повідомлять офіційно то матчі будуть проходити на стадіоні Польсат Плюс Арена, який вміщую 44 тисячі місць.