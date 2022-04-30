Украина

Футболіст продовжить кар'єру на етнічній батьківщині.

Півзахисник Колоса та збірної Азербайджану Анатолій Нурієв продовжить кар'єру у місцевому Сугмаїті.

Футболіст підписав з новим клубом короткостроковий контракт. Він вже зіграв за новий клуб у товариському матчі.

"В Сугмаїті в мене все добре. Мене добре прийняли. Деяких гравців я знаю ще із національної команди, а Андрія Поповича – з чемпіонату України.

Думаю, із адаптацією жодних проблем не буде. Я вже бачив один матч команди із Зіре. Впевнений, що приїхав у хорошу команду.

Мій контракт короткостроковий. Все залежить від ситуації в Україні. Я хотів би повернутися туди, якщо все буде добре. Якщо ні, то думаю залишитися в Азербайджані", — розповів футболіст в інтерв'ю Azerisport.